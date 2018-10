S forsøger at bløde omstridt dagpengeforslag op

Regeringen og DF vil indføre krav om at have opholdt sig i Danmark i syv ud af otte år for at få dagpenge.

Det er unødvendigt, uretfærdigt og rammer de forkerte.

Et forslag fra regeringen om at indføre et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år for at kunne få dagpenge, har fået hård kritik, forud for at det tirsdag for første gang skal behandles af Folketinget.

Men trods kritikken udelukker Socialdemokratiet ikke at stemme for forslaget, som regeringen på forhånd er enig med Dansk Folkeparti om. S vil i første omgang forsøge at få opholdskravet blødt op.

- Med det velfærdssystem og de ydelser vi har herhjemme, synes jeg, at det er fint, at man skal optjene til det, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S).

- Det, der bare er galt her, er at det rammer almindelige danskere, der rent faktisk har optjent til det.

Kritikken går blandt andet på, at danskere, der i årevis har betalt til deres a-kasse, kan miste dagpengeretten fra januar. Det kan de, hvis de inden for de seneste år har boet en vis periode uden for EU.

Opholdskravet skal nemlig være opfyldt, når man søger om dagpenge, og dermed kommer det til at virke med tilbagevirkende kraft, lyder kritikken.

Socialdemokratiet foreslår at ændre forslaget, så kravet for at kunne få dagpenge skal være ophold i syv ud af de seneste 12 år. Alternativt syv ud af ti år.

- Det vil gøre, at du som dansker ikke kun skal være ude ét år, før du mister dagpengeretten. Du vil kunne være ude tre eller fem år og stadig få dagpenge, når du kommer hjem, forklarer Leif Lahn.

Leif Lahn Jensen håber, at regeringen og DF vil gå med til de socialdemokratiske ændringer.

- Det kan da også godt være, at vi ender med at stemme for syv ud af otte år. Men vi synes bare, at det rammer skævt. Og jeg kan ikke forestille mig, at Dansk Folkeparti og Venstre kan sige nej til det her, siger han.

Personer, der er udsendt for danske myndigheder, har hyre på danske skibe eller er ansat af danske virksomheder, er undtaget for opholdskravet ifølge regeringens forslag.

Opholdskravet skal indfases gradvist over de kommende år, lyder forslaget fra regeringen.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at 4500 ledige årligt skønnes at blive berørt af opholdskravet, når det er fuldt indfaset.

/ritzau/