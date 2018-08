S: Fortsatte besparelser på uddannelser rammer provinsen

Det er letkøbt, når finansministeren først vil stoppe sparekrav til uddannelser i 2022, siger S.

De næste tre år kommer uddannelser i Danmark fortsat til at skulle spare. Det ændrer finansminister Kristian Jensens (V) melding onsdag aften om det omstridte omprioriteringsbidrag ikke på.

Det siger Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

Han mener, at finansministeren oversælger budskabet om, at det årlige sparekrav på undervisning, uddannelse og kultur bliver sløjfet. Det sker nemlig først fra 2022:

- Det er letkøbt, når regeringen varsler, at man først vil stoppe omprioriteringsbidraget i 2022. Der kan nå at ske meget med økonomien inden da. Og uanset hvad skal uddannelserne spare de næste tre år, siger Benny Engelbrecht.

Han mener, at regeringens beslutning om at vente til 2022 især vil gå ud over uddannelser i provinsen.

- Den del af uddannelsessektoren, som ligger længst væk fra de store byer, vil blive ramt hårdest. Det skyldes, at det er i provinsen, at de mindste uddannelser ligger, og de mindre institutioner mærker besparelserne mest, siger Benny Engelbrecht.

- Omprioriteringsbidraget fortsætter tre år endnu, og det vil være med til at skævvride Danmark. Vi skal uddanne vores unge i hele landet på gode institutioner i hele landet. Ikke kun i de store byer, siger han.

