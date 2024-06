S og V deler ikke Løkkes syn på at puste nyt liv i regeringen

Socialdemokratiet mener modsat Lars Løkke Rasmussen (M), at det går godt i regeringen.

- Det er vel altid klogt at reflektere i politik og gøre, hvad man kan, for at man står stærkest muligt og skarpest muligt, siger politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) til TV 2 News.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde efter EU-valget søndag aften, at "regeringen er nødt til at sætte sig kollektivt ned og tænke på, hvordan vi kan revitalisere vores politiske arbejde, hvordan vi kan holde os relevante."

Meldingen faldt på baggrund af et valgresultat, hvor Moderaterne lige akkurat sikrede sig et mandat, men partiet fik færrest stemmer af de ti partier, som fik adgang til EU-Parlamentet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Socialdemokratiet, som heller ikke fik et godt valg, mener man dog, at regeringen har leveret varen.

- Kigger man på regeringsresultatet, må man dog understrege, at resultaterne er indiskutable, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Resultaterne taler for sig selv, og de er meget, meget positive. Og det, tror jeg, vi skal blive ved med at have fokus på frem mod folketingsvalget om to år.

Hos Venstre er meldingen fra indenrigsordfører Lars Christian Lilleholt, at partiet er meget tilfreds med regeringssamarbejdet.

- Jeg er tilhænger af SVM-regeringen. Jeg synes, vi har opnået en lang række resultater, og jeg håber og tror på, at det vil vi fortsætte med, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre har længe ligget under ti procent i landspolitiske målinger hos analyseinstituttet Voxmeter. Ved EU-valget søndag fik Venstre 14,7 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet, som omvendt har ligget tæt på 20 procent i landspolitiske målinger, endte med 15,6 procent i EU-valget, mens Moderaterne fik 5,9 procent.

Ritzau forsøger også at få en kommentar fra Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Petersen, på analysen fra udenrigsministeren.

/ritzau/