Politisk flertal er imod forbud mod religiøs omskæring

V-formand Jakob Ellemann-Jensen siger, at han som Socialdemokratiet er imod forbud mod omskæring.

S-regeringen og Venstre afviser at forbyde religiøs omskæring af mindreårige drenge.

Det siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, til TV2, og hans synspunkt bakkes op af Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi går ikke ind for et forbud, siger Flemming Møller Mortensen.

Jakob Ellemann-Jensen skriver på Twitter:

- Godt at regeringen kommer på banen i spørgsmålet om omskæring.

- Det er en svær sag, der er stærke holdninger til. Men jeg er enig i, at et forbud ikke er vejen frem. DK vil stå alene med et forbud - og vi skal kunne rumme det jødiske samfund i Danmark. Det skylder vi dem, skriver han.

I en kort kommentar efter en tale ved Dansk Erhvervs Årsdag siger Jakob Ellemann-Jensen:

- Hun (statsminister Mette Frederiksen, red.) er imod forbuddet, det er jeg også, siger han.

Også Mette Frederiksen holdt tale til arrangementet. Hun ønskede ikke at stille op til interview efterfølgende.

Socialdemokratiet har 48 mandater i Folketinget, mens Venstre har 42.

Dermed har Folketingets to største partier akkurat de nødvendige 90 mandater til at sikre et politisk flertal.

Dansk Folkeparti støtter et forbud, men emnet har skabt splid i DF's folketingsgruppe.

Her meddelte partiets mangeårige profil Marie Krarup onsdag, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Årsagen er netop DF's støtte til forbuddet. Hun er ellers en af tre DF'ere, som har fået lov til at stemme, som de vil.

/ritzau/