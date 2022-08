S har tidligere været imod tørklædeforbud men vil nu se på det

Det skal være forbudt for piger at bære tørklæde i grundskolen, er en af anbefalingerne fra en kommission.

Det er "at gå for langt" og "et indgreb i den personlige frihed", hvis man forbyder piger at gå med tørklæde i folkeskolen.

Sådan har det længe lydt fra Socialdemokratiet. Altså et klart nej til et forbud.

Men sådan er det ikke længere, efter at en kommission nedsat af regeringen anbefaler at forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen.

Regeringen vil nu se nærmere på anbefalingen.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), som siger, at "vi bliver nødt til at lytte til den".

- Vi kommer til at kigge ned i det. Vi kommer til at tage udgangspunkt i, at der er en kæmpe udfordring med unge kvinder og piger, som ikke har religionsfrihed, fordi de bliver pålagt religiøse normer fra deres familier, deres miljø.

- Den frihed skal de have, og der kommer kommissionen med det forslag om at forbyde tørklæde, og der må vi se, hvad er den videre vej, hvis man skulle gøre noget konkret ud af det, siger Dybvad Bek.

Det er "Kommissionen for den glemte kvindekamp", som regeringen nedsatte tidligere på året, der er kommet med anbefalingen.

Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer.

