S i mindretal: Muhammedtegninger skal i undervisningsmateriale

Den socialdemokratiske regering bliver nu mod sin vilje nødt til at sørge for, at der bliver lavet undervisningsmateriale om muhammedkrisen til elever i folkeskolen.

Det sker, fordi et flertal i Folketinget bakker op om et beslutningsforslag. Det pålægger regeringen, at der skal laves læringsforløb om Muhammedtegningerne, som lærerne kan bruge.

Beslutningsforslaget er stillet af oppositionen. Men med opbakning fra støttepartiet SF er regeringen nu kommet i mindretal.

Det er lidt mere end et år siden, at den franske geografi- og historielærer Samuel Paty blev dræbt, fordi han havde undervist sine elever i Muhammedtegningerne.

Det fik også danske lærere til at frygte for risikoen ved at bruge tegningerne i undervisningen. Samtidig har der været debat om, hvorvidt lærere overhovedet bør undervise elever med udgangspunkt i tegningerne.

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, siger fra Folketingets talerstol, at motivationen for at stemme forslaget blandt andet er, at det skal legitimere læreres undervisning i muhammedkrisen. Også selv om nogle kolleger skulle være imod.

- Undervisning skal foregå på en måde, som gør vores elever klogere, og ikke for at skabe splittelse. Det er derfor naturligvis hverken et mål om at chikanere eller træde på religiøse følelser eller at krænke nogen, siger Hønge.

Det er vigtigt for SF, at det er frivilligt om og i hvilket omfang, lærerne på den enkelte skole vil benytte materialet.

