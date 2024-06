S-kandidat håbede på at få fjerde mandat: Elendigt valgresultat

Socialdemokraten Magnus Barsøe, der er nummer fire på partiets kandidatliste ved EU-parlamentsvalget, er ikke imponeret over valgresultatet for sit parti.

Det skriver han på X.

- Lad os være ærlige: Det var et elendigt og meget skuffende valgresultat, skriver Barsøe, der er tidligere debatredaktør hos Politiken.

Socialdemokratiet fik 15,6 procent af stemmerne, og det er partiets dårligste EU-valg nogensinde. Socialdemokratiet beholder dog partiets tre mandater.

Det sker dog ifølge valgforsker ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen kun med hjælp fra Alternativet, som ikke opnåede et mandat, og derfor gik Alternativets stemmer til Socialdemokratiet, da partierne var i valgforbund sammen.

- Jeg er en del af det socialdemokratiske kandidatfelt, så det er jo også mit ansvar. Det må jeg tygge lidt videre på, skriver Barsøe.

Han skriver videre, at hans chance for at komme i EU-Parlamentet afhang af, om partiet fik et fjerde mandat. Dog er intet afgjort endnu, i og med at de personlige stemmer først ventes optalt senere mandag.

Men Barsøe vil være tilfreds med, hvis han får en plads som førstesuppleant, skriver han.

Efter søndagens valgresultat hæftede en række socialdemokrater sig ved, at det vigtigste var, at partiet fastholdt de tre mandater. En af dem var spidskandidat Christel Schaldemose (S). Hun har igen gjort status på TV 2 News mandag.

- Vi er ikke tilfredse med valgresultat. Jeg synes, det er dårligt. Det skulle have været bedre. Men hvorfor ved jeg ikke endnu. Vi skal hen og analysere, hvad vi kunne have gjort bedre, sagde hun tidligere mandag til tv-stationen.

Hun fastholder vigtigheden i, at partiet i modsætning til andre partier ikke har mistet mandater i forhold til det seneste valg i 2019.

Venstre blev eksempelvis halveret og gik fra fire til to mandater. Også De Radikale blev halveret og fik ét mandat valgt ind.

