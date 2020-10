S: Klimaindsats flytter kun én decimal i globalt klimaregnskab

S vil leve op til 70 procents reduktion i 2030, men det må ikke ske ved at øge uligheden er tabe job.

- For at komme i mål med de 70 procent skal den grønne omstilling være et favnende, bredt projekt. Men hvis vi i 2030 har efterladt en masse mennesker med for store omkostninger, uligheden er øget og arbejdspladser blevet tabt, så er det jo ikke en sejr.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen i Folketingets åbningsdebat.

Her ventes spørgsmålet om klimaet at blive et centralt tema. Regeringen og dens støttepartier er enige om, at udslippet af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent frem mod 2030.

Men partier i rød blok er uenige om hvordan. Socialdemokraterne mener, at man bør tage højde for, at ny teknologi vil hjælpe, mens støttepartierne ønsker, at træffe store beslutninger i efteråret.

Danmarks udledning af CO2 er opgjort til cirka én promille af verdens samlede udledning. Men det kan blive meget omkostningsfuldt for danskerne at skifte til elbiler og for virksomhederne, hvis ikke man inddrage ny teknologi, siger Jesper Petersen.

- Og så har vores indsats ikke flyttet mere end en enkelt decimal i det globale klimaregnskab. Det er ikke en sejr, der er meget ved, siger Jesper Petersen.

I talen understreger S-ordføreren ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) i åbningstalen, at regeringen er forpligtet på 70-procents målet. Og at man har handlet.

- Vi har handlet på det. Konkrete, håndgribelige beslutninger og politiske aftaler, der leverer CO2-reduktioner. En grøn fremtidsfond, vindmøller og energiøer, udtagning af klimabelastende landbrugsjorde, grønnere affaldssektor, grøn boligaftale, lige nu forhandler vi transportområdet - og mere vil følge, siger Jesper Petersen.

Han peger på, at der er fundet fem millioner tons ud af de i alt 20 millioner tons, man skal nå i 2030.

- Altså en fjerdedel. Og det er bare på fem kvartaler siden folketingsvalget, siger Jesper Petersen.

/ritzau/