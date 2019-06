S-kredsformand: Mediernes dækning var hård for Sass Larsen

Henrik Sass Larsens sygemelding blev fremprovokeret af mediernes dækning af politikerens valgresultat.

Det er mediernes dækning af Henrik Sass Larsen (S) under og efter valget, der mandag har fået politikeren til at meddele formand Mette Frederiksen, at han ikke står til rådighed fremover og sygemeldes.

Det siger kredsformand for Socialdemokratiet i Køge-kredsen Jesper Hesselberg Andersen.

- Det kommer i forlængelse af valgresultatet og den efterfølgende pressedækning af det. Det udløser, at han får det rigtig dårligt.

- Den sidste uge af valgkampen var meget hård for Henrik. Det handlede meget om ham og valgresultatet. Det er det, der gør, at han bliver dårlig og sygemelder sig, siger kredsformanden.

Hesselberg Andersen er knust over Henrik Sass Larsens sygemelding. Kredsen havde talt med Sass Larsen inden valget, men intet tydede på, at han ville få det dårligt, eller at valget ville fremprovokere en sygemelding.

Kredsen holder bestyrelsesmøde mandag aften for at lægge en plan for den kommende tid.

- Vi havde ikke forestillet os det. Jeg havde forestillet mig, at Henrik sad og gav den gas over for De Radikale, og det tror jeg, mange i partiet havde forestillet sig.

- Jeg tror vælgerne er knuste, ligesom vi andre er. Man skal jo ikke betale med sit helbred. Det er der ingen mennesker, der skal.

- Jeg håber, han bliver frisk. Det er det, han skal koncentrere sig om, siger han.

