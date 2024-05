S langer ud efter DF over valgkampagne: Det er misinformation

- Katastrofe! Du er landet på Socialdemokratiet!

Sådan lyder et resultat fra Dansk Folkepartis valgtest på hjemmesiden "valgtest.eu".

Socialdemokratiets spidskandidat ved Europa-Parlamentsvalget, Christel Schaldemose, mener, at Dansk Folkeparti med valgtesten fører en valgkamp med misinformation og manipulation.

- Det er problematisk, at Dansk Folkeparti køber et domæne, som kan snyde danskerne til at tro, at det er en objektiv valgtest. Det synes jeg, er farligt i et demokrati, hvor man i forvejen kæmper med misinformation, siger hun.

Når man googler ordene "valgtest" og "EU", kommer testen frem som et af de første tre resultater.

- Så tror vælgerne, at de er kommet til en ægte valgtest, der præsenterer argumenter og svar ligesom mediernes. I stedet finder de en test, der er vildledende og manipulerende, siger hun.

Ifølge hjemmesiden har 30.000 danskere taget testen.

- Når jeg ser meget konkret på de ting, de skriver om os, fremstår det, som om vi gerne vil have Tyrkiet som officielt kandidatland til EU-medlemskab.

- Men den afstemning, de henviser til, handler ikke om det. Det er bare en rapport om, hvordan situationen er i Tyrkiet. Det synes jeg, er problematisk, siger hun.

Spørger man Schaldemose, om Socialdemokratiet kunne finde på at gøre noget lignende, er svaret:

- Nej. Og de bør klart trække deres valgtest tilbage, siger hun.

Dansk Folkepartis spidskandidat ved Europa-Parlamentsvalget, Anders Vistisen, forstår ikke Christel Schaldemoses beskyldninger.

- Valgtesten bygger på aktuelle afstemninger, som vi har haft de senere år i Europa-Parlamentet. Om noget er den folkeoplysende og gør folk opmærksomme på ting, siger han.

I forhold til det konkrete eksempel med Tyrkiet ser han heller ikke problemet.

- Her har Christel og de andre socialdemokrater stemt for, at Tyrkiet fortsat skulle være kandidat. Det ser jeg ikke et problem i, at vi gør opmærksom på - medmindre man selvfølgelig ikke ønsker, at danskerne skal have det at vide, siger han.

Han påpeger, at hvis vælgeren er mest enig med Christel Schaldemose, vil det være Socialdemokratiet, der er resultatet.

- Det er jo så med glimt i øjet, fordi det er Dansk Folkeparti, der står for det, og fordi vi selvfølgelig mener, at vores politik er bedre end andres. Det synes jeg ikke på nogen måde, er vildledende, siger han.

Han køber ikke præmissen om, at visse vælgere kan føres bag lyset ved at tage testen.

- Der er et "DF"-logo på valgtestens hjemmeside. Vi prøver ikke at skjule, at vi er afsendere på den. Jeg synes, det er en ret vild beskyldning at kalde den for vildledende. Jeg forstår ikke, at man bruger det sprog.

Adspurgt, om Dansk Folkeparti trækker testen tilbage, lyder svaret:

- Nej-nej, det gør vi da ikke. Vi er da glade for, at så mange danskere har taget testen, siger Anders Vistisen.

/ritzau/