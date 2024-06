S-parlamentsmedlem vil have energimærke E på alle boliger i 2035

Inden 2035 skal alle danske boliger mindst have energimærke E.

Det foreslår Socialdemokratiets EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, skriver DR.

Det vil påvirke omkring 400.000 enfamiliehuse i Danmark, der med forslaget skal renoveres eller på anden måde opgraderes, vurderer professor på Aalborg Universitet Per Heiselberg over for DR.

Dertil kommer en ukendt række lejligheder.

Professoren mener, at det vil koste boligejerne til de huse i gennemsnit 300.000 kroner at leve op til kravet.

Konkret skal kravet ifølge Niels Fuglsang på plads, når EU's bygningsdirektiv i 2027 eller 2028 revideres.

- Jeg mener, at vi bør stille nogle krav om, at de laveste energiklasser F og G skal udfases. Det koster mange penge for de boligejere, der sidder i sådan nogle boliger, der ikke er isoleret, og hvor varmen forsvinder ud af vinduerne, når de hvert år skal betale for den energiregning, siger han til DR.

Skalaen går fra A til G, når det gælder energimærker, hvor A er det højeste. Det er altså de to laveste kategorier, Niels Fuglsang vil have helt væk.

Der kan dog blive talt om undtagelser, når det gælder sommerhuse og fredede bygninger, siger Niels Fuglsang, som til DR nævner, at EU har lavet en klimafond, som går til at støtte økonomisk sårbare mennesker, som måske ville kunne få opgraderet deres bolig med midler fra den.

Energimærkerne viser, hvor energieffektivt et hus er og kan blandt andet have indflydelse på boligpriser. Energimærkeordningen blev indført i Danmark i 1998 og kom på grund af EU-krav om at reducere energiforbruget i boligsektoren.

Ifølge boligsiden.dk har et energimærke en gyldighed på ti år.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, siger, at det ikke er officiel S-politik, Niels Fuglsang er ude med her.

- Det her forslag er udtryk for kandidatens egen holdning og ikke et forslag, der nyder opbakning i Socialdemokratiet.

/ritzau/