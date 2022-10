Lars Løkke Rasmussen siger, at Mette Frederiksen nu er nået samme konklusion, som han nåede i sidste valgkamp.

S-melding om bred regering glæder Løkke: Lød fuldstændig som et ekko

Det glæder Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, at statsminister Mette Frederiksen (S) nu går til valg på en bred regering over midten.

- Hun lød jo fuldstændig som et ekko af det, jeg selv sagde i sidste valgkamp, siger den tidligere statsminister for Venstre.

- Dengang blev det hældt ned af brættet, men nu er hun så nået til samme konklusion, som jeg nåede for tre år siden. Så bedre sent end aldrig. Det er godt og rigtig positivt.

Klokken 13 udskrev Mette Frederiksen folketingsvalg, der skal afholdes 1. november. Samtidig kom meldingen om, at Socialdemokratiet dropper at gå til valg på en etpartiregering og i stedet ønsker en bred regering.

I 2019-valgkampen valgte Lars Løkke Rasmussen samme taktik som statsminister, da han annoncerede, at Venstre frem for en blå regering foretrak en regering over midten.

Lars Løkke slår dog fast oven på Mette Frederiksens melding, at en regering ikke er god, bare fordi den er bred.

- Det skal også være en regering, der vil noget.

Han nævner eksempelvis sundhedsvæsenet, som et område, der skal have "fuld smæk for skillingen", hvis Moderaterne skal være med.

Partiet ønsker at nedlægge regionerne og reformere det danske sundhedsvæsen.

Lars Løkke vil dog fortsat ikke svare på, hvem han vil pege på som kommende statsminister.

- Og det optager os ikke så meget. Vi peger på noget og ikke på nogen. Det helt afgørende er, hvad den her regering skal lave, siger Løkke.

I seneste Voxmeter-måling fra mandag står Moderaterne til 2,2 procent af stemmerne, hvilket vil give fire mandater.

