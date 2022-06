S-minister anklager Venstre for trumpske kampagnemetoder

Venstre sår mistillid, mener S-minister. Venstre opfordrer til at lave politik fremfor at kaste med øgenavne.

Med inspiration fra USA's tidligere præsident Donald Trump og hans kampagnelejr sår Venstre mistillid til samfundets institutioner og myndigheder.

Det mener den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard.

Meldingen kommer i et interview med Politiken, hvor ministeren retter et hårdt angreb mod den politiske modstander. Ministeren har også skrevet et Facebook-opslag om emnet.

Mistillid bliver brugt som et våben og værktøj i en politisk strategi for at underminere regeringen, mener han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg ved ikke, hvor virksomt det er. Men det virker på den måde, Steve Bannon (Trumps tidligere rådgiver, red.) fik det sagt: "At lade zonen flyde over med lort og misinformation". Det er jo et bogstaveligt citat. Det har den virkning, at det sår splittelse – at færre danskere tror på det, de hører. Det er den naturlige konsekvens af det.

- Jeg har en stor bekymring for, hvad der sker med det borgerlige Danmark. Det er udansk, siger han til Politiken.

Hummelgaard afviser selv at bidrage til en hård og giftig tone i den politiske debat.

Hans ærinde er blot at besvare "usaglige, underlødige og alt, alt for hårde angreb", lyder det.

Ministeren mener især at kunne se tendensen ved sager som coronanedlukning, Instrukskommissionen, minksagen og FE-sagen.

Han mener, at der er "en klar parallel" mellem sms-sagen, hvor det kom frem, at flere sms-korrespondancer fra dagene omkring beslutningen om aflivning af mink var blevet slettet, og så Hillary Clintons mail-sag.

Trump kritiserede under valgkampen i 2016 Hillary Clinton, som han kæmpede mod, for at have kastet nationen ud i fare, fordi hun havde anvendt sin private e-mailserver i sit arbejde som udenrigsminister.

- Konspirationen om, at der skulle være blotlagt et eller andet i beslutningsprocessen, som ville pege ansvaret et bestemt sted hen. Det er aldrig kommet frem, hvad ansvaret skulle være. Det gjorde det heller ikke i Hillarys tilfælde, siger Hummelgaard til Politiken.

Ministeren afviser, at den hårde tone, som de slettede sms'er i minksagen viste sig at indeholde, ikke giver næring til konspirationer om, at regeringstoppen styrer andre myndigheder.

Venstres Morten Dahlin, som er formand for Retsudvalget, kalder i et skriftligt citat den socialdemokratiske udmelding "desperat" og "pinagtigt".

Han henviser til, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin grundlovstale meddelte, at hun ser mulighed for en rød-blå regering.

- Nu kan vi så læse, at den socialdemokratiske regering mener, vi er trumpister og underminerer demokratiet. Det virker, som om at der er gået kludder i Socialdemokratiets spinmanual, og det er ærligt talt en smule desperat og pinagtigt at se på.

- Jeg vil derfor opfordre regeringen til at bruge kræfterne på at lave politik og løsninger til glæde for danskerne fremfor at kaste om sig med usaglige øgenavne, lyder det.

/ritzau/