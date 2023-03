S nøjes med at miste 12 mandater i seneste Voxmeter-måling

Den gode nyhed er, at det ser bedre ud end for en uge siden. Den dårlige nyhed er, at det fortsat ser skidt ud.

Sådan ligger landet lige nu for Socialdemokratiet i de politiske meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter laver for Ritzau.

I mandagens måling står det største regeringsparti til at få 21,4 procent af stemmerne og 38 mandater.

For en uge siden offentliggjorde Voxmeter en måling, hvor Socialdemokratiet blot stod til en opbakning fra 18,6 procent af vælgerne. Det var langt fra partiets resultat på 27,5 procent ved folketingsvalget 1. november sidste år.

Konkret ville det betyde, at partiet kun ville få 33 mandater, 17 mandater færre end ved folketingsvalget.

Socialdemokratiets tilbagegang i målingen for en uge siden var så bemærkelsesværdigt stor, at der ifølge Voxmeter kunne være tale om en såkaldt outlier. Det er en måling, der ikke bekræftes af andre målinger.

Mandagens måling er baseret på telefoninterview fra 6. marts til og med 12. marts med 1009 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

