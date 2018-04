S og DF afviser aftale om kommunal udligning

Regeringen er ved at tabe reformen af den kommunale udligning på gulvet. Både S og DF melder nu fra.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviser at lave en aftale med regeringen om kommunal udligning, siger finansordfører René Christensen (DF).

Dermed er regeringen ved at tabe aftalen - der har stor betydning for kommunernes økonomi - på gulvet.

Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen siger:

- Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har sat tirsdag som deadline for at lave en aftale om udligning. Men det ser ud, som om han taber det hele på gulvet, siger Nicolai Wammen.

- Det indtryk, der står tilbage, er, at regeringen hverken har evnen eller viljen til at lave en aftale, som kan samle. Fra Socialdemokratiet ser vi gerne, at der kommer en aftale. Men den skal have et fornuftigt indhold.

/ritzau/