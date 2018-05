S og DF afviser at støtte ghettoplan finansieret af lejere

S og DF er enige med regeringen om ghettoplanens indhold, men S og DF trækker opbakning til finansieringen.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviser at støtte regeringens ghettoplan, så længe den finansieres med penge fra Landsbyggefonden.

Det siger formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen til TV2 Nyhederne.

- Jeg synes som socialdemokrat ikke, at det er rimeligt, at de, der bor i den almene boligsektor, skal betale hele regningen.

- Det er vi enige med Dansk Folkeparti i. Vi siger nu til regeringen, at vi må finde en ny finansiering, og det er så det, forhandlingerne går ud fra herfra, siger Mette Frederiksen til TV2 Nyhederne.

Det samme gør SF, oplyser gruppeformand Jacob Mark. Dermed er der et flertal i Folketinget for at blokere den del af finansieringen.

Regeringens plan blev fremlagt i marts og har en målsætning om at afvikle ghettoerne inden 2030.

Den står til at koste 21 milliarder kroner i alt, hvoraf de 12 milliarder skal hentes i Landsbyggefonden.

Det er en pulje, som lejere i almene boliger indbetaler til over deres husleje, og pengene bruges typisk til renovering af de almene boliger.

Med den manglende opbakning fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mangler regeringen dermed over halvdelen af finansieringen, inden forhandlingerne går ind i den afsluttende fase.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger til TV2 Nyhederne, at han er afslappet trods den manglende støtte. Han tror på, at partierne nok skal nå til enighed om, hvordan ghettoplanen finansieres.

Mette Frederiksen nævner blandt andet, at man kan tage penge fra det tilskud, der gives til privatskoler, eller finde finansieringen blandt satspuljemidlerne.

SF peger også på, at man kan bruge fra det økonomiske råderum.

- Man kan tage det ved at rulle nogle af de afgiftslettelser, som regeringen har lavet, tilbage, siger Jacob Mark.

- Vi er også klar til at tage det fra råderummet i dansk økonomi.

Tirsdag morgen skal regeringen og oppositionen mødes for at forhandle om ghettoplanen.

/ritzau/