S og EL: Løkke bør svare på alle spørgsmål om kvotekonger

Statsministeren siger ja til nyt samråd, men vil ikke svare på alle spørgsmål om sit forhold til storfisker.

Fiskeriordfører for Socialdemokratiet Simon Kollerup og landbrugsordfører for Enhedslisten Maria Reumert Gjerding glæder sig over, at statsministeren tirsdag meddeler, at han stiller op til nyt samråd om sit forhold til de såkaldte kvotekonger.

De er dog kritiske over for meldingen fra Lars Løkke Rasmussen (V) om, at han kun vil svare på ét af deres seks spørgsmål.

- Sagen er, at det her handler om nogle mennesker, der er blevet ekstremt rige på Venstres politik.

- I den situation har vælgerne krav på at vide, hvad hans relation er til de her millionærer, siger Maria Reumert Gjerding.

Løkke oplyser i et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at han gerne vil svare på spørgsmål om sit forhold til kvotekonger. Men han vil ikke svare på spørgsmål om gaver, da det hører under "private forhold".

Det giver Simon Kollerup dog ikke meget for. Han forventer, at Løkke svarer på alle spørgsmålene fra Folketinget.

- Sagen har en karakter, hvor det er helt naturligt, at vi forventer klare svar fra statsministeren. Derfor ser det mystisk ud, at han ikke vil berøre det emne, som netop har stillet hans tidligere samrådsbesvarelse i et noget broget lys, siger han.

/ritzau/