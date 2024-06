S og V må ifølge prognoser konstatere en mærkbar tilbagegang

Socialdemokratiet går tilbage med 5,9 procentpoint ved søndagens EU-parlamentsvalg sammenlignet med det seneste valg i 2019.

Det viser prognoserne fra DR og TV 2.

Værre gik det for et andet regeringsparti, nemlig Venstre, som går knap ni procentpoint tilbage.

Venstre var ved 2019-valget det største parti med 23,5 procent af stemmerne, men står til 14,7 procent ifølge prognoserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens Socialdemokratiet trods alt igen ender på tre mandater, halveres Venstre fra fire til to mandater.

Prognoserne viser desuden, at det tredje regeringsparti - Moderaterne - får et enkelt mandat.

Det er første gang, at partiet er på stemmesedlerne til et EU-parlamentsvalg.

Både prognosen fra DR og TV 2 giver partiet 6,0 procent af stemmerne.

Det største parti ser ud til at blive SF, som står til henholdsvis 17,2 og 17,6 procent af stemmerne hos DR og TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

En prognose er ikke et endeligt resultat, men en fremskrevet analyse baseret på valgstedsmålinger, optalte stemmer og relevante data fra meningsmålinger.

Selv om Venstre står til at gå markant tilbage, kalder partiets formand, Troels Lund Poulsen, det for et fantastisk resultat af valgkampen.

- Mange har gerne villet dømme Venstre ude. Det har de gjort på mange måder.

- Men vi har endnu en gang bevist, at Venstre er et stærkt parti, et historisk parti, og nu har vi nået cirka 15 procent af stemmerne til europaparlamentsvalget. Det er fantastisk, siger han til partiets valgfest.

/ritzau/