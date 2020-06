S og V skændes om ansvar for manglende EU-opbakning

Venstre afviser at give mandat til regeringen i kommende EU-forhandlinger, hvilket undrer finansministeren.

Venstre kan ikke give regeringen mandat til de kommende forhandlinger i EU, der omhandler EU's budget og en genopretningsplan efter coronakrisen til 750 milliarder euro.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) meldte under tirsdagens mere end fire timer lange møde i Folketingets Europaudvalg ellers ud, at Venstre kunne give regeringen mandat, såfremt regeringen ville finansiere de forventet stigende danske udgifter i EU-regi med midler fra det økonomiske råderum.

- Så havde vi sådan set været tilfredse. Men den indrømmelse ønskede regeringen ikke at komme med, og på den baggrund kan vi desværre ikke give regeringen mandat, siger han efter mødet.

Ifølge Jan E. Jørgensen skulle det sikre mod, at EU-budgetstigningen bliver finansieret via øgede skatter og afgifter, hvis pengene blev taget fra råderummet.

Venstre har den seneste tid krævet at få anvist, hvor regeringen vil finde pengene til de øgede udgifter til EU-budgettet og til den genopretningsplan, som EU lægger op til.

Uagtet Venstres holdning har regeringen opbakning fra et flertal i Folketinget.

Det skyldes, at De Konservative bakker op sammen med De Radikale og SF.

Finansminister Nicolai Wammen (S) erklærer sig "dybt forundret over, at Venstre har valgt ikke at støtte det her mandat".

- Det er et opgør med 30 års europapolitik, hvor skiftende regeringer og oppositioner altid har bakket op om europapolitikken, siger han.

- Uanset om det var en socialdemokratisk eller en blå statsminister, har man ikke gjort europapolitikken til en indenrigspolitisk kampplads.

- Regeringen har her på helt normal vis sagt, at når vi kender resultatet af, hvad regningen er for Danmark til EU, så vil det indgå i finansloven, ligesom det har gjort alle andre år og under alle andre regeringer, siger Nicolai Wammen.

De Konservative er altså gået med til at give regeringen de afgørende mandater til et EU-mandat. Partiet har fået regeringen til at ville nedlægge veto, hvis EU i fremtiden planlægger at opkræve skatter og afgifter direkte fra borgere.

- Vi har fået nogle vigtige ting igennem, siger EU-ordfører Katarina Ammitzbøll (K).

- Blandt andet har vi sat en hegnspæl ned i, at EU i fremtiden ikke kan komme til at opkræve skatter og afgifter direkte fra borgere og virksomheder.

- Det er ikke noget, der sker nu, men der er stærke kræfter i EU, der vil det, siger hun.

Det argument giver Jan E. Jørgensen ikke meget for.

- De Konservative har fået en indrømmelse, som er lidt pudsig. At EU ikke må opkræve direkte skatter hos borgerne og virksomhederne. Nej, men det kan EU sådan set ikke, for det er i strid med traktaten.

- Dér har De Konservative solgt sig meget billigt, siger han.

Katarina Ammitzbøll er uenig.

- Det er rigtigt, at det kræver en traktatændring. Men EU-Kommissionen har fremlagt det, og vi ved, at der er stærke kræfter, og vi ved, at det strækker sig fremad, siger hun.

/ritzau/