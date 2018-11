S om at dele klimaforlig op: Regeringen splitter det i atomer

Energiforlig blev på to måneder forhandlet på plads samlet, nu vil regeringen dele klimaforhandlinger op.

Et atom blev oprindeligt defineret som den mindste bestanddel, der kendes.

Det er også, hvad Socialdemokratiet mener, at regeringen deler klimaforhandlingerne op i, når den vil forhandle forliget "område for område" frem for i en samlet pakke inden valget.

Det er uambitiøst, lyder det fra Folketingets største parti, for dermed er det ikke sikkert, at man når alt inden folketingsvalget, som skal falde senest om syv måneder.

- Hvis man splitter det op i atomer, så er det svært at have et overblik og en fornemmelse af, hvad man skal gøre på det ene område for at kompensere for, hvad man gør på et andet område.

- Så jeg betragter det desværre som varm luft og dårlige undskyldninger fra ministeren, siger næstformand for folketingsgruppen Dan Jørgensen (S).

Regeringen brugte to måneder på at forhandle energiforliget på plads samlet inden sommer og præsenterede klimaudspillet 9. oktober.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) siger mandag, at han vil bryde udspillet op for at nå så meget som muligt inden et valg.

Det skyldes, at regeringens klimaudspil simpelthen er så kompliceret. Samtidig lurer der et valg i horisonten.

Det giver Socialdemokratiet ikke meget for. Partiet kritiserer, at der kun har været forhandlinger på et delområde, som handler om at få flere elbiler i samfundet.

- Vi har kun været til få forhandlinger på det lille hjørne, der handler om biler. Så det er en meget, meget lille del af det samlede kompleks, og det er alt, alt for langsomt, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

- At man ikke indkalder til samlet forhandlingsforløb, det er helt vildt. Regeringen fremlagde også selv et samlet udspil med en samlet ambition, så det er åbenlyst for enhver, at det er dårlige undskyldninger.

Ministeren er dog uenig.

- Der er ingen forandring i vores strategi i forhold til det her. Regeringen spillede ud med 38 forslag, og vi har tænkt os at gennemføre alle 38 og så mange som muligt inden et valg, siger han.

Han mener, at det er tale om "ren taktik og spin" fra oppositionen, når han kritiseres for alt for få forhandlingsmøder.

/ritzau/