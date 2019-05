S om Løkkes velfærdsløfte: Panik før lukketid

Venstre går til valg på at hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt frem til 2025.

Valgflæsk, bluffnummer og panik før lukketid.

Socialdemokratiet og andre partier i rød blok giver ikke meget for, at Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på valgkampens dag to meldte ud, at man går til valg på at hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt frem til 2025.

- Man skal ikke bare se på, hvad folk siger, men hvad de gør. Den politik, som Løkke har haft i fire år som statsminister, har været nedskæringer på velfærd og uddannelser, siger Nicolai Wammen, Socialdemokratiets politiske ordfører, til DR.

- Når man så kommer tre uger før et valg og siger, at nu vil man gøre det stik modsatte, minder det mest af alt om panik før lukketid, siger Wammen.

Ved seneste valg gik Venstre til valg på nulvækst. VLAK-regeringens mål er at holde væksten i det offentlige forbrug på 0,3 procent.

Dermed ønsker Venstre altså at øge det offentlige forbrug markant, i forhold til det der står i regeringsgrundlaget.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, er heller ikke imponeret.

- Jeg falder ikke ned af stolen over, at Løkke så tæt på valget endelig er kommet til den erkendelse, at vi har brug for flere penge til velfærden, når vi bliver flere børn og ældre.

- Det er i virkeligheden langt over ti år for sent, at det går op for manden, siger Skipper i en skriftlig kommentar.

Løkkes "velfærdsløfte", som han kalder det, betyder desuden, at Venstre vil sløjfe de udskældte besparelser på uddannelse, undervisning og kultur to år før planlagt.

Det næste år skal gymnasier, universiteter og museer fortsat spare omkring 800 millioner kroner om året med omprioriteringsbidraget på to procent. Det er det, besparelserne kaldes i politiksprog. Men derefter er det slut, hvis det står til Venstre.

Ren panik, mener Jacob Mark, uddannelsesordfører for SF.

- Det er på tide, at Lars Løkke lytter til de studerende og uddannelserne. Men det undrer mig, at han pludselig har set lyset, efter at regeringen i fire år har bildt os ind, at det var nødvendigt at spare på vores uddannelser.

- Og nu to minutter før lukketid er det lige pludselig muligt at afskaffe besparelserne, siger Jacob Mark i en skriftlig kommentar.

/ritzau/