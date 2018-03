S om medieforhandlinger: DR bør forblive national mediemuskel

Socialdemokratiet vil gerne med i et medieforlig, men ikke for enhver pris, siger medieordfører.

Væsentlige DR-besparelser ser ud til at blive en afgørende del af det medieforlig, som regeringen og Dansk Folkeparti er ved at forhandle rammerne for.

I Danmark er der tradition for brede medieforlig, men spørgsmålet er, hvor store besparelser på DR Socialdemokratiet vil gå med til.

- Vi er interesserede i at indgå i et bredt medieforlig. Vi tror, at det er vigtigt både for danskerne og alle de aktører, der er afhængige af de økonomiske rammer i forliget, at man ikke risikerer, at det skal laves om efter et valg, siger medieordfører Mogens Jensen (S).

- Men vi er ikke med for enhver pris.

S har dog tidligere erklæret sig åben over for besparelser i DR. Aktuelt nævnes besparelser i omegnen af 16 til 18 procent i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og DF.

Men om det er for meget eller for lidt, ønsker Mogens Jensen ikke at komme ind på. Han ønsker dog ikke at stække DR for meget:

- Vores udgangspunkt er stadig, at DR skal være den stærke nationale mediemuskel i Danmark, siger han.

Opbakning til den økonomiske ramme fastlagt af regeringen og Dansk Folkeparti kan angiveligt blive et adgangskrav til forhandlingerne for andre partier, nævner kilder over for Ritzau.

Flere eksperter har påpeget, at sparekrav i den størrelsesorden, der har været på bordet i forhandlingerne, vil betyde lukning af kanaler hos DR.

- Regeringen gør det sværere at opnå et bredt forlig, hvis den opstiller ultimative krav allerede ved indgangen til forhandlingslokalet, siger Mogens Jensen.

- Derfor går jeg heller ikke ud fra, at regeringen kommer med ultimative krav.

I stedet for at fokusere ensidigt på besparelser i DR, ville medieordføreren ønske, at der kom debat om public service mere bredt og børns medieforbrug.

- Der kunne være behov for at slanke DR på ledelse og administration. Men hvis vi fjerner nogle penge fra DR, skal det være, fordi det går til nogle formål, hvor det har bedre anvendelse, siger Mogens Jensen.

Regeringen ventes at præsentere et samlet udspil til medieforlig inden påske.

/ritzau/