S om ny analyse: Landets læger skal rykkes tættere på borgerne

En analyse fra Sundhedsstrukturkommissionen påpeger, at der i dag er langt flere læger ansat på hospitalerne end i almene praksisser, og det indikerer et behov for at få flyttet ressourcerne.

Det mener i hvert fald Socialdemokratiet, hvis sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, erkender, at man er kommet for sent i gang.

- En stor del af sundhedsopgaverne skal løses meget tættere på borgerne.

- Vi kommer måske for sent i gang med det. Jeg har været sundhedspolitiker i mange år, og der har været en bred erkendelse af, at vi skal flytte ressourcerne, siger han.

Tallene viser, at tilvæksten af læger på hospitalerne og i almen praksis er steget i forskellig hast i de seneste 20 år.

Der er kommet markant flere sygehuslæger fra 2003 til 2020, hvor antallet er steget med 68 procent.

Det vil sige, at antallet af sygehuslæger er steget med cirka 8000 til 19.000 i 2020.

Imens er der kommet 21 procent - cirka 800 - flere praktiserende læger i samme periode, hvilket giver i alt 4400 læger i almen praksis.

Analysen kommer i anledning af et sundhedstopmøde, som kommissionen afholder fredag.

Flemming Møller Mortensen understreger, at der er opgaver på de specialiserede sygehuse, der skal løses.

Hvordan det mere konkret skal gøres, vil han ikke give bud på nu. S - og regeringen som helhed - afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, der kommer i 2024.

- Men der er en bred erkendelse af, at en stor del af vores sundhedsopgaver skal løses tæt på, hvor borgerne bor, siger han og tilføjer, at det ikke kun gælder lægerne, men personer med forskellig sundhedsmæssig baggrund.

Monika Rubin, sundhedsordfører og politisk ordfører for Moderaterne, henviser til, at det allerede er aftalt i Folketinget at få uddannet flere læger til almen praksis.

- Men vi bliver også nødt til at kigge på, hvordan vi får bygget vores nære sundhedsvæsen bedre op, så flere patienter kan holdes ude af hospitalerne.

/ritzau/