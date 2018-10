S om ny bydel: Stærk vision men mangel på detaljer

København skal udbygges med en ny bydel, mener regeringen. S savner at høre, hvad staten forpligter sig til.

Socialdemokratiet er med om bord på regeringens vision om en ny halvø i København kaldet Lynetteholmen.

Det er nemlig et ambitiøst projekt, som kommer hele Danmark til gode, siger Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn.

- Det er kolossalt, stærkt og visionært.

- Hvis det her bliver gennemført, vil det udvikle København i en yderligere spændende retning. Det er på alle mulige måder godt for København og for Danmark, siger han.

Dog er det sparsomt med detaljerne omkring projektet, som regeringen fredag på et pressemøde har løftet sløret for, lyder det.

- Hvad bliver statens andel i det her, hvad skal staten forpligte sig til, og hvordan det bliver skruet sammen i praksis?

- Det er kun regeringen, der kender til detaljerne, og der har vi til gode at få noget mere at vide, siger Rasmus Prehn.

Ifølge transportordføreren lugter det af, at regeringen bruger halvøen som et "valgkampsinstrument".

- Det er et sandsynligt projekt og en rigtig vision.

- Men jeg synes, at det lugter af, at man har travlt med at virke enormt agile og initiativrige. Og så er det i virkeligheden et projekt, vi har kendt til i de sidste ti år, siger han.

Samtidig frygter Rasmus Prehn, at det omfattende projekt i hovedstadsområdet kan betyde, at projekter i resten af landet bliver lagt i glemmekassen.

Heriblandt peger transportordføreren på, at en motorvej mellem Næstved og Rønnede også bør have en høj prioritet.

- Der er det bare vigtigt for os, at det her ikke kommer til at betyde, at der er noget andet, der bliver forsinket yderligere. Det synes vi simpelthen ikke, at Danmark har råd til, siger han.

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen, har regeringen sammen med Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), præsenteret en række projekter for fremtidens hovedstad.

Allerstørst er udvidelsen af København med en ny bydel kaldet Lynetteholmen, som skal være en halvø ud for Refshaleøen.

Det skal skabe op mod 20.000 boliger. Salget af byggerunden skal finansiere en ny metrolinje.

Desuden skal øen forbindes med en ny ringvej øst for byen samt en havnetunnel.

Og netop en forbedret infrastruktur i København ser transportordføreren frem til.

- Det er klima- og miljømæssigt en kæmpe gevinst. Og man vil også få en meget mere spændende og rar by ud af det uden at være i fare for farlige lastbiler og partikeludledning, siger Rasmus Prehn.

/ritzau/