S opfordrer R til at trække budskab om SV-regering tilbage

Det er en dolk i ryggen på et nyt rødt flertal, at Radikale vil føre borgerlig økonomisk politik, siger S.

Da Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører Mattias Tesfaye åbnede Jyllands-Posten tirsdag morgen, undrede det ham kraftigt, at De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, dagen før valget taler om en SV-regering som et drømmescenarie.

- Nu har de brugt hele valgkampen på at sige, at der skal en ny retning til for Danmark, siger Mattias Tesfaye, som opfordrer de Radikale til at trække budskabet tilbage.

- Men måske handler det om, at når det kommer til stykket, så handler det om, at de vil have, at den borgerlige økonomiske politik får mulighed for at fortsætte, siger han.

Spørgsmål: Radikales ønske om at føre en borgerlig økonomisk politik møder kraftig modstand hos SF og Enhedslisten. Hvordan stiller Socialdemokratiets sig imellem det?

- Jeg betragter De Radikales udmelding, som en dolk i ryggen på et nyt flertal, der kan få mulighed for at føre en ny økonomisk politik, siger Mattias Tesfaye.

Efter valget i 2011 fik De Radikale gennemtrumfet, at SRSF-regeringen i sit grundlag lovede at "videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand". Det afviser Mattias Tesfaye kommer til at ske igen.

- Vi vender ikke tilbage til en fuser, siger han.

Spørgsmål: Du siger, at du undrer dig, så havde du regnet med, at De Radikale var bedre venner med rød blok, end det virker til med de her udmeldinger?

- Jeg er først og fremmest skuffet. Jeg troede, at førsteprioritet er at sikre en social retfærdig politik, og at vi får gang i den grønne omstilling, siger Mattias Tesfaye.

- Men så åbner man avisen før valget og ser, at alle de ambitioner bliver fejet af bordet til fordel for Det Radikale Venstres ønske om at der skal føres en borgerlig økonomisk politik.

Rød blok inklusiv Alternativet står ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af en række meningsmålinger, til at få 55,6 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet har siden grundlovsdag sidste år stået fast på, at partiet går til valg på at danne en etpartiregering.

