S-ordfører beskyldes for at skabe fundament for racisme

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Frederik Vad, møder kritik fra partifæller, som mener, at han går for langt i udlændingedebatten.

Det skriver DR, som har talt med en række socialdemokratiske borgmestre og byrådsmedlemmer.

Kritikken kommer, efter at Vad for nylig i Folketingssalen udtalte, at indvandrere, som på overfladen kan virke til at være velintegrerede og veluddannede, kan modarbejde danske værdier.

Det kan være med til at skabe racisme, mener Laura Rosenvinge, som er Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus.

- Det har jeg jo sagt til ham før. Og jeg siger heller ikke, at Frederik Vad er racist. Men jeg mener faktisk, at det her skaber en polarisering, der kan være med til at skabe racisme, siger Rosenvinge til DR.

Hun tilføjer, at for hende er et af de største problemer i samfundet i dag, at der er for meget racisme mod folk med anden etnisk baggrund end dansk.

Frederik Vad afviser kritikken.

- Det er en meget voldsom kritik, som ikke har noget på sig. Jeg synes, det er helt ude i hampen at påstå, at det, jeg og Socialdemokratiet siger og mener, kan føre til racisme, siger han til DR.

Socialdemokratiets viceborgmester i Kolding, Birgitte Munk Grunnet, konstaterer, at Vad generaliserer så meget, at "det splitter mere end det samler".

Ishøjs borgmester, Merete Amidsen (S), langer også ud efter Vad. Hendes erfaring er, at de fleste borgere med en anden baggrund end dansk "vil bidrage positivt til det danske samfund".

Til DR's politiske podcast, Slotsholmen, har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) erklæret sig helt enig i Vads budskaber.

Vad fastholder selv, at Socialdemokratiet mener det, som partiet i årevis har ment i forhold til udlændingedebatten, og at han ikke har opfundet en ny politisk linje.

