S-ordfører om tilråb: Vigtigt fodboldspillere tager afstand

DBU skal redegøre for seneste sager om fodboldfans homofobiske tilråb og sange, mener Mogens Jensen.

Fodboldklubber, fanklubber og Dansk Boldspil-Union (DBU) har lagt afstand til de seneste homofobiske tilråb og sange på stadion.

Og også den socialdemokratiske kultur- og idrætsordfører Mogens Jensen kalder tilråbene for uacceptable. Han roser samtidig FC København-spilleren Viktor Fischer for at sige fra.

- Allerførst er der grund til fra politisk side at rose Viktor Fischer, fordi han går op imod det. Det er måske det allervigtigste, at fodboldspillerne selv tager afstand fra det, siger Mogens Jensen.

Det var søndag, at Viktor Fischer kom i fokus, da han efter kampen mod OB brokkede sig over, at OB-fans undervejs i kampen var kommet med homofobiske tilråb mod ham.

Sagen blev dagsordensættende mandag, hvor flere fordømte opførslen fra tilskuerrækkerne.

Og mandag aften var der igen tilråb, da Brøndby mødte FC Nordsjælland i Farum. Efter kampen sang en gruppe Brøndby-fans sangen "Fischer, han er gay", hvilket oversat til dansk betyder, "Fischer, han er bøsse".

Mogens Jensen fortæller, at han nu beder kulturminister Mette Bock (LA) indhente en kommentar og redegørelse fra DBU om, hvordan de vil sanktionere klubberne.

- Politisk synes jeg, at det handler om, at vi gør, hvad vi kan for at støtte klubberne, DBU og Spillerforeningen i en oplysningsindsats, der kan være med til at forebygge, at det her forsætter på de danske stadioner.

- Herudover mener jeg også, at fodbolden selv - den øverste disciplinær komité inden for DBU - bør sanktionere mod det her. Den skal vise, at det har konsekvens at komme med homofobiske tilråb i fodbold, siger kulturordføreren.

Også Alternativets Carolina Magdalene Maier går ind i sagen om tilråbene.

- Det er fint, at DBU og klubberne tager afstand, men nu er vi nødt til at se noget mere handlekraft.

- Brug de redskaber, der kan gøre en forskel: Udvis homofoberne fra stadion. Stop kampene. Gør det lettere at indberette diskrimination - og gør så de frivillige kurser på træneruddannelser og landets fodboldskoler obligatoriske, skriver hun blandt andet i en skriftlig kommentar.

/ritzau/