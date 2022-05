S-ordfører: Pape prioriterer statsministerdrøm over loven

Socialdemokratiet beskylder De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, for at sætte en statsministerdrøm over princippet om lighed for loven i sagen om Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet.

Politisk ordfører Rasmus Stoklund (S) mener, at Pape er "vendt på en tallerken" efter pres fra de øvrige blå partier.

- I løbet af et par dage er Pape åbenbart nået frem til, at det er vigtigere for ham at blive statsminister og være sikker på, at han kan basere sig på blandt andre Pernille Vermunds stemmer, end det er at stå vagt om, at loven er lige for alle, skriver Stoklund på Twitter.

Torsdag formiddag meddelte Pape, at De Konservative ikke kommer til at stemme for at ophæve Claus Hjorts Frederiksens immunitet.

Det gør han, efter at Rigsadvokaten har indstillet, at der rejses tiltale mod Hjort for at røbe statshemmeligheder

Spørgsmål: Er det ikke et legitimt synspunkt, når Pape siger, at han ikke kan lade folketingsmedlemmer stemme i blinde?

- Jeg synes ikke, at det er rigtigt at tale om at stemme i blinde. Alle partiledere har været inviteret over til justitsministeren, hvor Rigsadvokaten var til stede, og hvor partilederne kunne få vished for, at det her naturligvis ikke er et spørgsmål om politisk bestillingsarbejde. Vi er ikke en bananrepublik, siger Stoklund.

Søren Pape Poulsen sagde torsdag, at sagen indeholder et stort dilemma. Han ønsker, at Udvalget for Forretningsordenen skal drøfte, hvordan det kan håndteres fremadrettet.

- Det skuffer mig, at De Konservative ikke har så meget tillid til deres formand, at han kunne gå over til et møde med justitsministeren og tale med Rigsadvokaten og blive forvisset om, at der er intet, der handler om politisk forfølgelse af et oppositionsmedlem, og så gå tilbage til sin gruppe og sige: Vi kan roligt lade det være en sag, der kan køre ved domstolene.

Torsdag formiddag stod det klart, at at flertal i Folketinget er imod at ophæve V-politikerens immunitet.

Detaljerne i sagen mod Hjort kendes ikke af offentligheden.

Han har tidligere udtalt, at det drejer sig om, at han har bekræftet et kabelsamarbejde med USA. Det har medierne tidligere skrevet om, men det var uden officiel bekræftelse af samarbejdet.

Ritzau søger en kommentar fra De Konservative.

