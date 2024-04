S-ordfører: Det skal gøres lettere at tvangsfjerne børn af bandekriminelle

Regeringen vil gøre det lettere at tvangsfjerne børn, hvor forældrene er bandekriminelle.

Det siger retsordfører Bjørn Brandenborg (S) til TV 2 Fyn.

Dermed bakker regeringen op om et ønske fra beskæftigelses- og socialrådmanden i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V), efter at TV 2 Fyn mandag kunne beskrive, at kommunen har brugt 226 millioner kroner siden 2009 på otte familier med tilknytning til bandekriminalitet.

- Der er simpelthen brug for, at vi giver myndighederne den fulde opbakning og bemyndigelse til at kunne tvangsfjerne børnene tidligt, så vi bryder fødekæden, og børnene ikke bliver en del af bandemiljøet, siger Bjørn Brandenborg til regionalmediet.

Ifølge retsordføreren skal lovforslaget til afstemning i Folketingssalen "inden for få uger". Det er en overbygning på den fjerde bandepakke, som blev aftalt af et bredt flertal i november sidste år.

Ritzau forsøger at få oplysningerne bekræftet af Justitsministeriet.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har dog tidligere luftet overvejelser om, at familierelation til et bandemedlem kunne blive et parameter, når myndigheder vurderer, om et barn skal tvangsfjernes. Det fortalte han til Altinget i maj 2023.

Her kaldte han det et "hårdt og vidtrækkende redskab", som regeringen overvejede at tage med i sit udspil til den fjerde bandepakke. Det kom det dog ikke i første omgang.

/ritzau/