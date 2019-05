S-ordførere kalder partiets pressehåndtering uproblematisk

Et stort parti som Socialdemokratiet bliver nødt til at koordinere udtalelser til pressen, siger S-profil.

Det er både fredeligt og udramatisk, at socialdemokratiske folketingskandidater skal cleare udtalelser til pressen med partiets ledelse.

Det siger Pernille Rosenkrantz-Theil og Astrid Krag, som begge sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, og som i øjeblikket fører valgkamp for partiet.

Pernille Rosenkrantz-Theil henviser til at begynde med til pressetjenesten, fordi hun ikke har stafetten som fungerende politisk ordfører.

Hun siger dog, at det er helt naturligt, at arbejdsgangen i partiet er anderledes under en valgkamp.

- Det gør da tingene utroligt meget nemmere, for vi render jo land og rige rundt. Det vil sige, at når der er klarhed over arbejdsdelingen, så risikerer man ikke, at der for mange kokke, siger Rosenkrantz-Theil.

Astrid Krag stemmer i:

- Det er helt udramatisk og handler jo bare om at have tråd i, hvem der udtaler sig, skriver hun i en sms.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har ifølge Politiken i en mail til partiets folketingsgruppe indskærpet, at medlemmerne ikke må udtale sig til pressen uden at gå gennem partiets ledelse først.

Det gælder også ordførere, der ønsker at forklare partiets politik på det område, som de er ordfører for. Det fremgår af en mail, som avisen har set.

Pernille Rosenkrantz-Theil, som tidligere har siddet i Folketinget for Enhedslisten, mener, at det er naturligt for et stort parti som Socialdemokratiet at koordinere udtalelser.

- Nu har jeg jo været i to forskellige partier, og jeg har prøvet begge dele. Der er bare forskel på at være et relativt lille parti med et overskueligt antal mennesker og et stort parti, hvor vi er til stede i hele landet, siger hun.

Spørgsmål: Har du clearet dine udtalelser om den her sag med pressetjenesten?

- Nej, det har jeg ikke.

Spørgsmål: Så det gælder altså ikke alle udtalelser?

- Det er et spørgsmål om arbejdsdeling. I en valgkamp er arbejdsgangen anderledes, fordi situationen er anderledes. Det synes jeg, er ret fredeligt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

