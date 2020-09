S-ordfører er tidligere gået imod partiets holdning

Daniel Toft Jacobsen udtrykker i ny bog uenigheder med Socialdemokratiets holdning om blandt andet udlændinge.

Folketingsmedlem Daniel Toft Jacobsen (S) udtrykker i en ny bog og i et interview med Berlingske torsdag uenighed med Socialdemokratiets politik inden for blandt andet udlændinge og overvågning.

I bogen "At være demokrat er ikke at være bange", som Daniel Toft Jacobsen har skrevet sammen med Ingrid Ank, taler han blandt andet om, at det skader politikere, hvis de skal stille sig op foran et kamera og sige noget, de ikke mener.

Netop sine meningers mod må Daniel Toft Jacobsen, der er handicap- og udviklingsordfører, siges at have haft internt i Socialdemokratiet.

I de senere år har partiet under formand og nuværende statsminister Mette Frederiksens ledelse flyttet sig markant til højre i udlændingepolitiske spørgsmål.

I april 2018 var Daniel Toft Jacobsen blandt de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der vendte sig imod partiets holdning om at stemme for et tildækningsforbud:

- Jeg accepterer, at der er et flertal i min gruppe, som støtter forslaget, og derfor kommer jeg til at stemme med min gruppe.

- Men det er vigtigt for mig også at sige, hvad jeg mener, og jeg synes ikke, det er en god idé med sådan et forbud. Og det har jeg også sagt til min gruppe, sagde han dengang til Politiken.

Trods kritikken beholdt Daniel Toft Jacobsen sit daværende ordførerskab som friskoleordfører.

Andre partifæller gik det mere ilde. Partiledelsen svingede øksen over Mette Gjerskov, fordi hun stemte imod tildækningsforbuddet, og hun mistede posten som udviklingsordfører.

Også socialdemokraten Yildiz Akdogan mistede sin post som psykiatriordfører. Hun stemte for tildækningsforbuddet, men havde tidligere været på kant med sit parti om holdningen til at modtage kvoteflygtninge.

I december 2017 ville hun sammen med Daniel Toft Jacobsen, Mette Gjerskov og Kirsten Brosbøl udeblive fra en folketingsafstemning om netop kvoteflygtninge, fordi de ikke kunne støtte ledelsens holdning.

Socialdemokratiet afviste i maj 2018, at Yildiz Akdogan mistede sit ordførerskab på grund af hendes position i udlændingepolitikken.

/ritzau/