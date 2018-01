S: Papes initiativer mod lange retssager er længe ventet

Socialdemokratiet bakker op om justitsministerens initiativer mod lange behandlingstider i retssystemet.

Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) tiltag, der skal bringe sagsbehandlingstiden på straffesager ned, bliver taget godt imod af Socialdemokratiet.

- Det er glimrende initiativer, som vi kun kan bakke op om, siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

- Det er også nogle initiativer, som har været længe ventet, fordi vi har set sagsbehandlingstiderne skride i danske retter, fortsætter hun.

Trine Bramsen lægger samtidig op til, at man sætter ind med yderligere initiativer for at nedbringe behandlingstiderne.

- Man skal huske, at der hver gang sidder ofre i den anden ende, som oplever en dyb uretfærdighed og en kæmpe smerte, når sagerne på den måde trækker ud eller aflyses, siger hun.

Søndag fremlagde justitsministeren otte initiativer, der skal komme lange sagsbehandlingstider i straffesager til livs.

- Det er afgørende, at straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet - både hos politi, domstole og fængsler, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Et af de nye initiativer går ud på, at en sigtet fremover kun kan vælge en forsvarer med tid i kalenderen.

Ifølge retsplejeloven er der frit forsvarervalg. Men i dag kan en forsinkelse på to til tre måneder danne grundlag for at nægte beskikkelse.

/ritzau/