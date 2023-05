S-politiker: Borgmesters løgne fældede ham efter kys til julefrokost

Det var ikke et kys til en julefrokost, men de efterfølgende løgne, der resulterede i, at Økonomiudvalget i Nordfyns Kommune mistede tilliden til borgmester Morten Andersen (V).

Det siger Kasper Solberg (S), der er næstformand i Økonomiudvalget i kommunen, efter at Morten Andersen mandag aften meddelte sin afgang som borgmester.

- Det at kysse en kvindelig deltager til en julefrokost er jo ikke nok til, at en borgmester må trække sig. Vi er nødt til at aflive det her heltekvad, som Morten Andersen forsøger at skrive.

- Den ordlyd, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet i torsdags, dækker over, at vi tager kraftigt afstand fra en yderst upassende opførsel, som en borgmester lægger for dagen til et personalearrangement, og at han gentagne gange lyver for sit økonomiudvalg, siger Kasper Solberg tirsdag til Fyens Stiftstidende.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Morten Andersen.

/ritzau/