S-profil Henrik Sass Larsen får halveret stemmetal i Køge

I Køgekredsen har 1892 vælgere stemt personligt på Henrik Sass Larsen. I 2015 stemte 3653 på ham.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, får næsten halveret sit stemmeantal i sin egen kreds, Køgekredsen.

Ved valget i 2015 fik han 3653 stemmer i kredsen, mens han ved dette valg har fået 1892 stemmer.

I kredsen er gruppeformanden slået af partifællen Astrid Krag, der har fået 1941 personlige stemmer. Desuden får SF's gruppeformand, Jacob Mark, og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen flere personlige stemmer i kredsen.

Køgekredsen er en del af Sjællands Storkreds, som torsdag eftermiddag endnu ikke er helt talt op. Samlet fik Henrik Sass Larsen i hele storkredsen i 2015 7201 stemmer.

Overordnet har Socialdemokratiet fået en my flere stemmer i Sjællands Storkreds end valget i 2015, og partiet får otte mandater i storkredsen.

Det er det samme antal mandater som ved valget i 2015, og derfor ser det altså umiddelbart ud til, at Sass Larsen kan holde sin plads i Folketinget.

Henrik Sass Larsen er en del af den absolutte top i Socialdemokratiet. Alligevel har han flere gange gjort sig bemærket ved at komme med skarpe udmeldinger, som er imod partiets linje.

Det skete blandt andet i november sidste år, hvor han i tv-programmet "Pind Sass" på TV2 News talte for, at Danmark skulle "rode sig ud af" internationale domstole og konventioner.

- Noget af det mest ødelæggende, det er den menneskeretsdomstol. Jeg mener, at den har blandet sig i alle mulige og umulige sager gennem tiden, sagde Sass i et tv-program.

Han afviste efterfølgende, at han ville udmelde Danmark af konventioner. Det samme slog S-formand Mette Frederiksen fast.

I februar kom det frem, at Sass Larsen har haft en depression. Det fortalte han i et stort interview med Politiken.

Han fortalte, at han i oktober blev ramt af en depression, der i næsten to måneder fik ham til at sove "19-20 timer i døgnet" og føre daglige samtaler med en psykolog.

I interviewet fortalte han også, at han i den periode ikke var i stand til at komme på arbejde bortset fra sit eget, ugentlige tv-program på TV2 News med Søren Pind.

Det mødte kritik fra Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), at han ikke deltog i arbejdet hos Statsrevisorerne.

