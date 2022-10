S-profil slår fast: Klart at CO2-afgift kan påvirke kødprisen

Må en kommende CO2-afgift på landbruget føre til højere fødevarepriser på eksempelvis kød og mælk?

Svaret er ja fra Socialdemokratiet. Det siger folketingsmedlem Ida Auken.

- Det er klart, at hvis vi skal lave en CO2-afgift for landbruget, der gør, at de producerer mere klimavenligt, og det bliver dyrere at forurene, så kan noget sætte sig i også priserne, og det er vi helt klar på, siger Ida Auken og nævner selv oksekød og mælk.

Hun er dermed noget mere klar i mælet end sin formand, statsminister Mette Frederiksen (S).

Mette Frederiksen har i en TV 2-debat afvist at støtte en afgift på oksekød. Til Jyllands-Posten uddybede hun i sidste uge, at "det ikke er vores sigte med en CO2-afgift" at gøre kød dyrere.

I stedet skal det "være målet" at undgå, at afgiften påvirker priserne.

Meldingen fra Ida Auken om, at "vi er helt klar på", at afgiften kan sætte sig i priserne, kom onsdag som et svar på en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen, da han fremlagde Moderaternes klimaudspil.

Ritzau havde bedt Socialdemokratiet om en kommentar til Løkkes udspil, og her var det Ida Auken, der skulle tale på partiets vegne.

Lars Løkke, der også ønsker en CO2-afgift på landbruget, sagde i forbindelse med præsentationen af klimaudspillet, at det er "uærligt", hvis partier siger, at afgiften ikke vil ramme fødevarepriserne.

- Jeg siger bare, at det vil jo være effekten.

- Men det er ikke, fordi jeg foreslår noget andet (end de andre partier, red.). Det er fordi, de er uærlige over for befolkningen om, hvad det betyder, det vi vedtager, sagde Lars Løkke onsdag.

Ida Auken slår dog ligesom Mette Frederiksen fast, at målet med en CO2-afgift ikke er højere priser for forbrugeren.

- Vores mål er at få landbruget til at lægge om. Derfor bruger vi afgiftsredskabet og fører pengene tilbage til landbruget.

- Så vores mål er ikke, at priserne skal stige, men vi accepterer, at det kan blive et udkomme af en CO2-afgift på landbruget, fordi klimaet er så vigtigt for os, siger hun.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) oplyser i en skriftlig kommentar, at en CO2-afgift på landbruget "for os ikke primært er et redskab til at ændre forbrugeradfærd".

Ligesom Ida Auken anerkender han dog, at en CO2-afgift vil have en priseffekt.

Dan Jørgensen mener dog, at når provenuet fra afgiften føres tilbage til landbruget, som Socialdemokratiet ønsker, så vil der være mindre påvirkning af fødevarepriser.

- Det betyder, at den priseffekt, som helt sikkert vil komme, hvis vi kun lavede en afgift, vil blive minimeret, siger ministeren.

