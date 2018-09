S-profilen Christine Antorini stopper i politik

Hun stod bag den udskældte folkeskolereform. Nu stopper Christine Antorini i politik på grund af nyt job.

Med under et år til folketingsvalget mister Socialdemokratiet en stor profil, da tidligere undervisningsminister Christine Antorini stopper i politik.

Hun skal i stedet være direktør for Novo Nordisks videnskabelige læringscenter Life. Det oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Som undervisningsminister stod hun blandt andet bag den udskældte folkeskolereform.

Det er svært at forlade politik, lyder det.

- Jeg har været super glad for min tid som både undervisningsminister og formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg for Socialdemokratiet, siger Antorini i pressemeddelelsen.

- Det har været en fornøjelse at være med til at præge uddannelsespolitikken helt ind i det politiske maskinrum som en del af Mette Frederiksens ledelse, siger hun.

Christine Antorini var børne- og undervisningsminister fra 2011 til 2013 og undervisningsminister fra 2013 til 2015.

Siden 2015 har hun blandt andet været gruppesekretær for Socialdemokratiets folketingsgruppe og dermed haft en fremtrædende rolle i partiet.

Hun har siddet i Folketinget i flere perioder. Første gang var i 1998 til 1999. Dengang var hun medlem af SF. Da hun blev valgt ind i Folketinget igen i 2005, var det som socialdemokrat.

S-formand Mette Frederiksen kalder det et stort tab for partiet.

- Jeg vil gerne ønske Christine Antorini et kæmpe stort tillykke med det nye job som direktør for Life.

- Det er selvfølgelig et stort tab for os i Socialdemokratiet, der ikke bare mister en knalddygtig politiker, men også en god og værdsat kollega.

- Tak til Christine for hendes store arbejdsindsats som en del af den socialdemokratiske ledelse, som minister og som politiker, siger Mette Frederiksen.

