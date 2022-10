S-profiler trodser partilinje om modtagecenter i Rwanda

Seks socialdemokratiske folketingsmedlemmer har overfor Jyllands-Posten tilkendegivet, at de undlader at støtte op om partiets linje i forbindelse med modtagecentre i Rwanda.

I alt 18 S-kandidater følger ikke partilinjen.

Det er første gang, uenigheden i folketingsgruppen kommer til overfladen, skriver avisen.

I Jyllands-Postens kandidattest har seks folketingsmedlemmer, herunder fødevareminister Rasmus Prehn, svaret "hverken-eller" til spørgsmålet om, hvor enige de er i følgende udsagn:

"Asylsøgere, der kommer til Danmark, skal flyves til et modtagecenter uden for Europa, hvor deres asylsag skal behandles."

Socialdemokratiet har som parti erklæret sig "helt enig" i udsagnet.

De seks folketingsmedlemmer er Jens Joel, Mette Gjerskov, Birgitte Vind, Anne Paulin, Daniel Toft Jakobsen og Rasmus Prehn.

Prehn er fødevareminister, mens resten sidder på ordførerskaber på blandt andet EU-, miljø- og klimaområdet.

Udviklingsordfører Daniel Toft Jakobsen uddyber til Jyllands-Posten sit svar i kandidattesten. Han mener, at intentionen i Rwanda-planen er god, men er alligevel "skeptisk".

- Jeg er i tvivl om, hvorvidt vi faktisk kan dæmme op for menneskesmuglere, hvis Danmark gør det her alene uden andre europæiske lande. Og så er der selvfølgelig også noget omkring nogle forhold i Rwanda, hvor vi i hvert fald har brug for at blive klogere, siger Daniel Toft Jakobsen.

Det er ikke første gang, han stiller sig kritisk overfor partiets udlændingepolitik.

Tidligere på ugen fik Rwanda-planen kritik af Poul Nielson, mangeårig udviklingsminister, tidligere EU-kommissær og S-koryfæ.

Rwanda-planen går ud på, at regeringen vil lave et modtagecenter for asylansøgere i det afrikanske land. Det skal ifølge Socialdemokratiet sætte en stopper for menneskesmuglere.

Realiseres planen, vil det være den største stramning af dansk asylpolitik til dato, skriver Jyllands-Posten.

/ritzau/