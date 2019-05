S: Psykiatrien kræver et løft i 10 år

Socialdemokratiet fremlægger en tiårsplan, hvor målsætningen er at forbedre kvaliteten i psykiatrien.

Antallet af børn og unge, der rammes af psykisk sygdom, skal reduceres ved at forhindre dem i at blive syge, mens allerede syge borgere skal have bedre hjælp, end den de får i dag.

Det er Socialdemokratiets største ønske i en tiårsplan, der fremlægges i et politisk oplæg.

Kvaliteten af psykiatrien skal forbedres frem mod 2029, mener partiformand og statsministerkandidat Mette Frederiksen.

- Vi må erkende, at der stadig er nogle ret alvorlige problemer i psykiatrien, selv om der gennem årene er tilført flere penge, siger Mette Frederiksen ifølge Politiken.

For at tage hul på tiårsplanen skal der først etableres 100 sengepladser ekstra på de psykiatriske afdelinger, så psykiatrien kan nå op på knap 3000 sengepladser.

Her skal 50 være helt nye senge, og 50 sættes til rådighed i kommunerne, så patienter, der er ikke længere har brug for behandling, ikke optager psykiatriens sengepladser.

Der skal også være et tilbud til patienter med misbrug og psykisk sygdom, skriver Politiken. Her skal der være plads til forbedring i udredningen i regionerne ifølge planen, som partiet fremlægger.

Børn og unge skal have terapi og støtte, før de bliver syge ved at tilbyde pædagogisk og psykologisk rådgivning for elever og lærere på skolerne.

6 til 18-årige, der har tendens til moderat angst og depression, skal gratis kunne gå til psykologsamtaler efter henvisning fra egen læge.

Mette Frederiksen fortæller desuden til Politiken, at forslagene vil koste en halv milliard årligt at realisere, og de skal finansieres i partiets økonomiske 2025-plan, der blev fremlagt mandag.

/ritzau/