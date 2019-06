S-regeringen vil videreføre aftalen om seniorpension

Mette Frederiksen siger, at S-regeringens hovedopgave bliver at kæmpe for ret til en værdig tilbagetrækning.

Den kommende S-regering, De Radikale, SF og Enhedslisten er enige om at gennemføre aftalen om seniorpension.

Det fremgår af aftalen mellem de fire partier. Den sikrer, at S-formand Mette Frederiksen bliver statsminister

Aftalen om seniorpension blev blå blok og De Radikale enige om kort før folketingsvalget 5. juni.

Mette Frederiksen siger, at det bliver en "hovedopgave" for S-regeringen at kæmpe for sit partis pensionsforslag. Det skal give en ret til tidligere pension.

Et flertal på Christiansborg har indtil videre afvist forslaget. Det er blevet beskyldt for at være for ukonkret.

I aftalen blandt partierne i rød blok står der blandt andet, at en fleksibel tilbagetrækning skal kunne give seniorer bedre mulighed for at blive på arbejdsmarkedet på nedsat tid, efter de har nået efterløns- og pensionsalderen.

Desuden står der:

- Den tidligere regering nedsatte en seniortænketank, som skal afslutte arbejdet i efteråret 2019.

- En ny regering vil - blandt andet inspireret af seniortænketankens forslag - præsentere forslag om, hvordan endnu flere ældre kan blive på arbejdsmarkedet.

- Det gælder både 60-64-årige, men særligt 65+årige, hvor relativt få deltager på arbejdsmarkedet.

/ritzau/