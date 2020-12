S-regionsformand til hovedstadens kirkegængere: Bliv hjemme

Minister vil gennemføre gudstjenester under skærpede retningslinjer. Partifælle opfordrer til at blive hjemme.

Sophie Hæstorp Andersen (S) opfordrer som regionsrådsformand hovedstadens kirkegængere til at blive hjemme fra julegudstjenesterne i år.

Det sker på grund af smitterisiko, lyder det tirsdag på et pressemøde om, at Region Hovedstaden er presset på grund af et stigende antal indlagte.

- Jeg vil personligt gerne, selv om jeg selv er kirkegænger, opfordre til at blive væk fra julegudstjenesterne, fordi den kan ses på tv, siger hun.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) udsendte mandag aften nye retningslinjer for, hvordan julegudstjenester kan gennemføres.

- Jeg er fortrøstningsfuld for, at man lokalt kan finde løsninger, lød det fra kirkeministeren.

Opfordringen fra kirkeministerens partifælle skyldes, at Region Hovedstaden har oplevet en stor stigning i antallet af indlagte med coronavirus.

I yderste konsekvens kan det føre til, at de er nødt til at flytte kræftpatienters operationer til Region Syddanmark, der er mindre belastet.

Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF så gerne en aflysning af de fysiske julegudstjenester grundet frygt for smitte.

De opdaterede restriktioner går på, at julegudstjenester højst må vare 45-50 minutter. Og de kan flyttes udendørs.

Derudover kan der efter lokal vurdering laves begrænsninger på antal besøgende i kirken. Ligesom der opfordres til at finde alternative løsninger, når det for eksempel gælder fællessang.

Julegudstjenesterne har skabt debat de seneste dage, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.

På spørgsmålet, om den socialdemokratiske regering skulle have indført flere tiltag hurtigere, svarer den socialdemokratiske regionsformand, at det er svært at svare på.

- Men det er sket drypvist. Det gør, at vi har meget sværere ved at vurdere, hvornår det træder i kraft, og hvornår vi ser en ændring i smittekæderne, siger hun.

/ritzau/