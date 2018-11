S-retsordfører modsiger Sass i sag om konventioner

Ifølge Trine Bramsen er det ikke Socialdemokratiets politik at trække sig fra internationale konventioner.

Det er ikke Socialdemokratiets politik, at Danmark skal rode sig ud af internationale domstole og konventioner.

Det udtrykte partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, ellers ønske om onsdag i tv-programmet "Pind Sass" på TV2 News.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, skriver følgende i en skriftlig kommentar:

- Der er ikke ændret på Socialdemokratiets politik, uagtet at Sass har medvirket i et debatprogram.

- Socialdemokratiet bakker op om konventionerne, som vi hele tiden har gjort.

- Men vi diskuterer gerne den dynamiske fortolkning. Det arbejde pågår allerede, siger hun.

Også Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, har på Twitter afvist, at det skulle være partiets politik at trække sig.

Henrik Sass Larsen udtalte sig i "Pind Sass"-programmet blandt andet om menneskeretsdomstolen.

- Noget af det mest ødelæggende, det er den menneskeretsdomstol. Jeg mener, at den har blandet sig i alle mulige og umulige sager gennem tiden, sagde han.

Henrik Sass Larsen henviste i programmet til, at domstolen over årene har fortolket menneskerettighederne dynamisk.

Den magt, domstolen har fået, har givet grobund for ekstreme bevægelser, lød analysen fra Sass.

- Hvis det stod til mig, så var noget af det bedste, vi kunne gøre, at kalde det hjem til dansk ret igen, sådan at det ikke er dem, der sidder og bestemmer, sagde han.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Mens Socialdemokratiet altså lægger afstand til Henrik Sass Larsens udtalelser, har de vakt glæde hos Dansk Folkeparti.

- Vi skal holde fast i, at han er Socialdemokratiets gruppeformand og dermed også en del af Mette Frederiksens inderkreds, og Sass ved præcis, hvad han siger.

- Derfor tager jeg det for pålydende, at det er en debat, der pågår i Socialdemokratiet, siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen.

Organisationen Amnesty International, der kæmper for menneskerettigheder, er til gengæld stærkt kritisk over for Henrik Sass Larsens udtalelser.

- Det er opsigtsvækkende, at en fremtrædende dansk politiker bruger en retorik, som vi normalt hører fra regeringsledere som Orban (Viktor Orbán, Ungarns premierminister, red.) og Putin (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.), der ønsker frie hænder til at overtræde basale menneskerettigheder, når de vil forfølge homoseksuelle, sætte kritikere i fængsel og stække nationale domstoles uafhængighed.

- Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Domstol sikrer netop borgerne mod overgreb fra deres egen stat på tværs af grænser, siger Trine Christensen, som er generalsekretær i Amnesty International Danmark.

