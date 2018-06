S: Sag om øremærket barsel kan skade opbakning til EU

Både dansk model og opbakning til EU skades, hvis Danmark kommer i mindretal om øremærket barsel, mener S.

En sag om øremærket barsel til mænd risikerer at underminere danskernes opbakning til EU. Samtidig kan lovgivning fra EU gøre alvorlig skade på den danske arbejdsmarkedsmodel.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard.

Udmeldingen kommer, efter at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag erkendte, at Danmark formentlig ikke kan bremse et nyt EU-direktiv på området.

Dermed ser det ud til, at Danmark bliver tvunget til at indføre to måneders øremærket barsel til mænd, selv om et flertal på Christiansborg er imod.

- Det øger ikke opbakningen til EU-projektet, at der kommer mere og mere lovgivning, som griber ind i, hvad medlemslandene kan og bør bestemme, siger Peter Hummelgaard og tilføjer:

- I Danmark og Skandinavien har vi en arbejdsmarkedsmodel, som har tjent os godt i mange år. Hver eneste gang, man træder ind over den, og vedtager lovgivning nede i Bruxelles, som underminerer forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter, så underminerer man samtidig den danske model.

På sigt kan det skade de gode arbejdsvilkår og høje lønninger, som ifølge Peter Hummelgaard har været et af resultaterne af den danske model. Ifølge Hummelgaard ser det ud til, at Danmark styrer mod et "gigantisk nederlag" på området:

- Det er vi både meget kritiske og meget bekymrede over for. Og det er noget, vi må tage med os videre i det kommende arbejde.

Spørgsmålet er bare, hvad Danmark kan gøre ved udviklingen. Som EU-reglerne er indrettet i dag, kan et flertal af medlemslande uden om Danmark træffe beslutninger om eksempelvis barsel, som flertallet i Folketinget og befolkningen er imod.

- Når og hvis vi på et tidspunkt vinder regeringsmagten, så vil vi arbejde for, at den øremærkede barsel griber mindst muligt ind i forhandlingsretten hos arbejdsmarkedets parter.

- For det andet skal vi tage nogle alvorlige diskussioner med vores partifæller rundt omkring i Europa. Vi skal sikre, at de forstår, hvor grænserne går i forhold til, hvad medlemsstaterne selv bestemmer. Og i særdeleshed, hvor grænserne går i forhold til den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel.

Spørgsmål: Men det vil tage år?

- Det kan man sige, men det her forslag har også været år undervejs. I det lys må man også stille spørgsmål til, om regeringen har set det her nederlag komme i tide. Det er først nu, en uge inden mødet skal holdes, at regeringen kommer og beder om mandat.

- Hvis det ender med et nederlag for Danmark, bør vi i Folketinget enes om, hvordan vi kan tage et opgør om, hvor grænserne for EU går, siger Peter Hummelgaard.

/ritzau/