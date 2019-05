S siger hverken ja eller nej til minimumsnormeringer

Det er imidlertid vigtigt at få flere pædagoger i daginstitutioner med mange udsatte børn, lyder det fra S.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, stillede i sidste uge krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Men Socialdemokratiet vil mandag hverken sige ja eller nej til at følge SF's krav.

Ifølge Peter Hummelgaard, der er fungerende politisk ordfører, ønsker partiet - ligesom SF - bedre normeringer, men vil kigge på andre løsninger.

- For os er minimumsnormeringer et værktøj. Målet er bedre normeringer. Målet er, at vores børn oplever en ordentlig omsorg fra dygtige pædagoger i vuggestuer, børnehaver og andre steder.

Mandag præsenterede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, partiets første valgudspil. Det handler om, hvad partiet vil på velfærdsområdet.

Heri fremgår det blandt andet, at Socialdemokratiet ønsker, at der skal flere pædagoger til daginstitutionerne.

Men i stedet for at indføre et krav om minimumsnormeringer, ønsker partiet "sociale normeringer", som betyder, at der tilføres ekstra pædagoger til de daginstitutioner, der har mange udsatte børn.

- Hvis man kan se, at der er boligområder, som er særligt hårdt belastet - eller boligområder, hvor der er en højere grad af børn, som kommer fra hjem med særlige problemer - synes vi, at der skal være mulighed for, at man kan prioritere ekstra i de områder, siger Peter Hummelgaard.

/ritzau/