S og DF siger klart nej til krav om en million grønne biler

Regeringspartiet vil ikke lave en aftale om en million grønne biler på vejene, som flere partier kræver.

Socialdemokratiet afviser klart kravet fra Venstre, De Konservative og regeringens støtteparti De Radikale om, at der i 2030 skal være en million grønne biler på vejene.

Det siger partiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, forud for at partierne er indkaldt til fælles forhandlinger torsdag aften.

- Vi er klar til at forhandle med de andre partier om flere grønne biler, men vi er ikke klar til at lave en aftale, hvor vi tømmer statskassen, som dermed er direkte årsag til, at man skal ud i voldsomme besparelser på vores velfærd, siger han.

- Og på den måde er det et klart nej til det forslag, som er kommet her.

De tre partier vil finansiere kravet ved at bruge af det økonomiske råderum. Desuden peger partierne på en effektivisering af jobcentrene og lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft.

- Det betyder jo reelt, at man finansierer et meget, meget dyrt og ikke særligt effektivt forslag ved at lave besparelser på vores velfærd, vores ældre og skoler, siger Christian Rabjerg Madsen.

Et forhandlingsnotat fra Skatteministeriet, der dog er behæftet med stor usikkerhed, viser, at en million elbiler vil koste 9,2 milliarder kroner.

Og det er alt for dyrt - ikke bare for Socialdemokratiet, men også for Dansk Folkeparti.

- Vi kan ifølge beregningerne nå en million grønne biler i 2035 uden at det koster penge, siger næstformand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

- Jeg synes ærligt talt, at det er respektløst over for skatteborgernes penge at bruge otte milliarder kroner for at nå det fem år tidligere.

- Der er ingen tvivl om, at transportsektoren skal levere i forhold til den grønne omstilling. Men vi politikere har en forpligtigelse til at være økonomiske ansvarlige.

- For os i Dansk Folkeparti er det afgørende, at den grønne omstilling sker på en måde, så folk stadig har et råderum, styr på privatøkonomien og kan køre i den bil, de har investeret i.

Regeringen har i første omgang lagt op til, at målsætningen skal være 500.000 grønne biler, hvilket dækker over elbiler og hybridbiler.

Ifølge et notat, som Ritzau har set, lægger regeringen nu op til 600.000.

Eldrup-kommissionen, der har analyseret mulighederne for at få flere grønne biler på vejene, konkluderede, at det vil koste et anseligt milliardbeløb at nå en million grønne biler.

/ritzau/