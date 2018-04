S: Skuffende ambitionsniveau for havvind fra regeringen

Socialdemokratiet mener, at en ny energiaftale skal indeholde mere end én havvindpark.

Selv om regeringen lægger op til at bygge den største havvindpark nogensinde i Danmark, er det langt fra ambitiøst nok.

I hvert fald, hvis man spørger Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel.

Han henviser til, at der i 2012 blev indgået en bred aftale om at udbygge havvind med 1500 megawatt over en otteårig periode.

I regeringens udspil til en ny energiaftale frem til 2030 optræder kun den omtalte havvindpark på 800 megawatt.

Først i 2022 vil man tage stilling til yderligere parker i de danske havområder.

- Vi har brug for en regering, der har høje ambitioner både af hensyn til miljøet og af hensyn til danske arbejdspladser, siger Jens Joel.

Han mener, at regeringen vil få svært ved at nå sine langsigtede mål om andelen af vedvarende energi i den danske energisektor, hvis ikke man skubber yderligere på udbygningen af vindenergi til havs.

Og han mener, at man er nødt til at sende et endnu tydeligere signal til vindmølleproducenterne.

- Hvis vi skal fastholde produktion i Danmark, er det nødvendigt, at virksomhederne kan se de langsigtede perspektiver. De står klarest, hvis vi lægger os fast på flere parker allerede nu, siger Jens Joel.

Han mener ikke, at der er noget at vinde rent økonomisk ved at se tiden an.

- Det handler jo ikke om, at vi skal udbyde flere parker her og nu. De bliver selvfølgelig først sendt i udbud hen ad vejen, så vi er sikre på at få dem til den rigtige pris.

- Og hvis producenterne ved, at der er en række projekter i Danmark, der ligger og venter, vil man kæmpe hårdere om at vinde den første, og derfor får vi en skarpere pris, siger Jens Joel.

Klimarådet har tidligere slået fast, at Danmark skal øge tempoet for udbygningen af vindmøller og solceller i perioden fra 2020 til 2030, hvis man skal nå i mål med det opstillede mål om, at mindst halvdelen af vores energiforbrug skal stamme fra grøn energi i 2030.

/ritzau/