S står klar med finanslov uden højere aktieskat

Socialdemokraterne vil i næste uge præsentere en finanslov, der ikke hæver aktie- og kapitalskatterne.

Socialdemokraterne vil hæve skatterne på aktiegevinster og kapitalindkomster.

Forslaget bliver bare ikke en del af S-regeringens udspil til en ny finanslov, som præsenteres onsdag i næste uge.

Det skriver Børsen.

- Det er stadig regeringens politik (at hæve aktie- og kapitalskatterne, red.), men forslaget er reserveret til at finansiere vores forslag om tidlig folkepension til nedslidte, skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i en mail til avisen.

Mod slutningen af sidste år foreslog Socialdemokraterne, at skatten på aktieindkomster over 50.000 kroner skal hæves fra 42 til 45 procent.

Samtidig skal loftet over skatten på kapitalindkomst løftes fra 42 til 52 procent.

De to forslag kan ifølge Socialdemokraterne sende omkring en milliard kroner i statskassen. Men forslagene kommer altså ikke med i næste finanslov.

Regeringen har allerede meddelt, at finansieringen af finansloven skal hentes ved blandt andet at hæve arveafgiften for familiefirmaer og ved at bevare loftet over aktiesparekontoen på 50.000 kroner.

Børsen har ikke haft held med at få en uddybende kommentar fra Morten Bødskov. Men Socialdemokraternes finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, fortæller, at der ikke er flere skattestigninger i finanslovsudspillet.

- Når vi ikke har taget tilbagerulning af de store aktieavancer og skatten på boligspekulanter med, er det, fordi vi tidligere har foreslået, at det skal finansiere vores ret til tidligere tilbagetrækning.

- Det er derfor, de ikke er med nu i forbindelse med finansloven, siger Christian Rabjerg Madsen til Børsen.

To af regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF, ærgrer sig over, at der fra start ikke lægges op til en stigning i aktieskatten.

Hos De Radikale, regeringens tredje støtteparti, er reaktionen på udmeldingen relativt neutral. Partiet er nemlig hverken tilhænger af tidligere tilbagetrækning eller af højere beskatning af kapitalindkomst.

/ritzau/