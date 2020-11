S støtter uvildig undersøgelse af mink-forløb

S støtter en uvildig undersøgelse af hele forløbet i mink-sagen, siger justitsminister ifølge Ekstra Bladet.

Socialdemokratiet bakker op om en uvildig undersøgelse af mink-forløbet, der har ført til Mogens Jensens afgang som fødevareminister. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) ifølge Ekstra Bladet.

Udmeldingen kommer, efter at flere partier i Folketinget har krævet en uvildig undersøgelse af hele mink-forløbet. Det spørgsmål behandles i Udvalget for forretningsordenen.

Her er der fra blå blok ønske om at få afklaret statsministerens ansvar i sagen. Derudover er der også kommet yderligere fokus på Rigspolitiets ageren.

Flere partier vil gerne have belyst, hvordan det kunne ske, at politibetjente var instrueret i at ringe til minkavlere med raske dyr og presse på for at få dem til at aflive dem, selv om lovgrundlaget ikke var på plads.

Det skete, selv om Rigspolitiet ifølge en redegørelse om sagen var orienteret om, at der manglede lovhjemmel for aflivningerne.

Ekstra Bladet har spurgt justitsminister Nick Hækkerup (S) om Rigspolitiet og rigspolitichef Thorkild Fogdes viden om forløbet skal være en del af den kommende uvildige undersøgelse. Til det siger Hækkerup:

- Det er Folketinget, der planlægger, hvilken undersøgelse de vil have, men det vil undre mig meget, hvis Folketinget ikke synes, det her vil være interessant, siger justitsministeren ifølge Ekstra Bladet.

Spørgsmål: Synes du, at det skal være en del af en undersøgelse?

- Folketinget arbejder med, hvordan den undersøgelse skal se ud. Men Socialdemokratiet synes, at det ville være en naturlig del af en sådan undersøgelse, siger Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup understreger ifølge Ekstra Bladet, at han stadig har tillid til Thorkild Fogde på trods af dette.

/ritzau/