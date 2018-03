S: Tåbeligt forslag at stække naturfredningsforening

Det vil gå ud over dansk natur, hvis ikke naturfredningsforening kan rejse fredningssager, mener S-ordfører.

Danmarks Naturfredningsforening bør fratages retten til at rejse fredningssager.

Det slår ordførere for Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre til lyd for i fredagens Politiken.

Men det vil Socialdemokratiet ikke være med til. Miljøordfører Christian Rabjerg Madsen mener, at det danske system i mange år har bidraget til at beskytte naturen. Der er derfor ifølge ham ingen grund til at ændre systemet.

- Jeg synes, at det er vanvittigt forslag, som vil gå hårdt ud over dansk natur i en situation, hvor vi faktisk har mange naturtyper og dyr, som er truet, siger han.

- Det er en ret, som betyder, at vi i Danmark har fået fredet noget af vores allermest værdifulde natur - for eksempel Grenen nord for Skagen eller Stevns Klint.

- Så det ville være et angreb mod den allermest værdifulde natur, understreger han.

En del af kritikken af den nuværende ordning har lydt, at Danmarks Naturfredningsforening med sin mulighed for at rejse fredningssager har en status, som andre private foreninger ikke har.

Ud over naturfredningsforeningen er det nemlig kun kommuner og staten, der kan rejse fredningssager.

Derudover frygter kritikere, at foreningen bruger fredningssager som et politisk våben.

Men Christian Rabjerg Madsen mener tværtimod, at systemet virker som det skal, og at foreningen forvalter sin ret godt.

- Når man kan se, at noget virker, så kan jeg simpelthen ikke finde argumenter for at lave det om, siger han.

