S til regeringen: Stem nej til EU-forslag om dagpenge

Socialdemokratiets formand anklager statsministeren for løftebrud om indeksering af børnepenge.

Et forslag til ny EU-forordning om sociale ydelser er så uspiseligt for Socialdemokratiet, at partiformand Mette Frederiksen (S) opfordrer regeringen til at stemme nej, når forslaget skal behandles i ministerrådet i næste uge.

- Danmark skal stemme imod det her forslag. Og Danmark skal blive ved med at kæmpe for en ordentlig balance i velfærdsydelserne i EU, siger Mette Frederiksen.

- De danske velfærdsydelser er som udgangspunkt for os, der bor og lever i Danmark.

Forordningen, som Folketingets Europaudvalg skal behandle onsdag, handler dels om dagpenge. Blandt andet om hvor længe man skal kunne tage dagpenge med, mens man søger arbejde i et andet EU-land.

Der ligger også et forslag om, at de såkaldte grænsependlere, altså eksempelvis svenskere eller tyskere, der arbejder i Danmark, skal have dagpenge af det land, de arbejder i. Og ikke som nu fra det land, de bor i.

Forslaget handler til gengæld ikke om indeksering af velfærdsydelser som eksempelvis børnepenge. Det er ellers en mærkesag for den danske regering.

Og det var et centralt valgløfte fra de borgerlige partier ved sidste folketingsvalg, at den type ydelser skulle tilpasses leveomkostningerne i det land, hvor ydelserne modtages.

Det får Mette Frederiksen til at anklage statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for løftebrud.

- Den måde, det her er endt på, er et klokkeklart løftebrud fra Lars Løkke Rasmussen, siger hun.

- Jeg kan godt huske nogle år tilbage. Lars Løkke Rasmussen var ualmindelig aggressiv i den her diskussion og sagde, at han ville sikre en indeksering af børnechecken og at EU-borgere ikke bare skal have adgang til danske velfærdsydelser.

- Det er simpelthen ikke lykkedes regeringen at komme igennem med, desværre, siger Mette Frederiksen.

