S-tog kører om kort tid efter ophold forventer DSB

Kort efter at S-togene holdt stille, er forventningen hos DSB, at togene igen vil køre mandag eftermiddag.

S-tog kører inden for kort tid, forventer DSB.

Alle S-tog holdt kortvarigt stille ved 14.30-tiden på grund af varsel om et fagligt møde blandt lokomotivførerne. Men klokken 15.00 er forventningen, at S-togene alligevel begynder at køre inden for kort tid.

Det oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Der har kortvarigt været en periode, hvor S-togslokoførerne er gået fra togene. Det vil sige, at alle S-tog igen har holdt stille.

- Nu ser det ud, som om lokoførerne er på vej tilbage igen. Forventningen er på nuværende tidspunkt, at de snarest genoptager arbejdet, så vi igen får mulighed for at køre, siger Bispeskov.

/ritzau/